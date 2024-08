Demo gegen Christopher-Street-Day Was der Neonazi-Aufmarsch in Bautzen lehrt

Die Polizei Sachsen mag Teil des Problems sein. Zu glauben, dass sich jugendliche Neonazigruppen nur in Bautzen oder Ostsachsen zusammenschließen, wäre naiv. Die CSD-Veranstalter haben schon Wochen im Voraus in sozialen Medien zur Unterstützung aufgerufen und auf die Mobilmache von Rechtsextremen hingewiesen. Man muss mindestens in Ostdeutschland von einer sehr guten digitalen Vernetzung ausgehen, einige der 680 Neonazis sind nach eigener Aussage bis zu 200 Kilometer weit angereist. Sie standen rund 1000 Teilnehmenden gegenüber, die erst zum zweiten Mal einen CSD in Bautzen feierten. Anders als in Köln, Hamburg oder Berlin ist die vermeintlich schrille Partyveranstaltung in Orten wie Bautzen ein Zeichen der Zivilcourage – und offensichtlich eines gegen den Rechtsextremismus.