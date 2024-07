Nato-Gipfel in Washington Der Kalte Krieg ist zurück – und Scholz und Pistorius mittendrin

Auf einmal sind Vokabeln des Kalten Krieges zurück. Und zwar mit einer Vehemenz, die zusammenzucken lässt. Der entschlossenste Schritt des Nato-Gipfels von Washington passiert nahezu geräuschlos – und ist doch sicherheitspolitisch ein Knall: Wegen der Bedrohung durch Russland werden die USA in Deutschland von 2026 an wieder Waffensysteme stationieren, die weit hinein in russisches Staatsgebiet fliegen können. Darunter sollen Marschflugkörper vom Typ Tomahawk sein, die technisch gesehen auch nuklear bestückt werden können, Luftabwehrraketen vom Typ SM-6 und neu entwickelte Hyperschallwaffen, die insgesamt weiter reichen sollen als bislang stationierte Landsysteme. Die fortschreitende Zeitenwende kommt in drei Sätzen in einer Mitteilung, fast nebenbei im strammen Programm des Gipfels in Washington.