Für Opfer terroristischer Gewalt : Bundesregierung plant nationalen Terror-Gedenktag am 11. März

Das Reichstagsgebäude mit bunten Blättern im Vordergrund. Foto: dpa/Philipp Znidar

Berlin Die Bundesregierung will in Deutschland einen Nationalen Gedenktag für Opfer terroristischer Gewalt einführen, und zwar am 11. März. Das Datum knüpft an den Europäischen Gedenktag für die Opfer des Terrorismus an.

Das geht aus einer Kabinettsvorlage von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hervor, die dem Nachrichtenportal „ThePioneer“ (Montag) vorliegt und auch nach dpa-Informationen am kommenden Mittwoch beschlossen werden soll.

Das Datum knüpft an den Europäischen Gedenktag für die Opfer des Terrorismus an, der nach den islamistischen Bombenanschlägen in Madrid vom 11. März 2004 ins Leben gerufen worden war. Damals starben 191 Menschen. Der Gedenktag wurde erstmals 2005 begangen.

An dem Gedenktag soll künftig überall in Deutschland Trauerbeflaggung an Bundesgebäuden angeordnet werden. In der Kabinettsvorlage heißt es: „Neben der Prävention, der Deradikalisierung und einer effektiven Gefahrenabwehr sowie der Bekämpfung von Extremismus und terroristischer Gewalt soll auch die Situation der Betroffenen weiter in den Fokus gerückt werden.“ Der Umgang mit ihnen solle „noch empathischer und würdiger“ gestaltet werden.

(zim/dpa)