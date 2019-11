Kostenpflichtiger Inhalt: Nationaler Bildungsrat gescheitert : Das ewige Gerangel um die Bildung

Ein Junge einer 2. Klasse arbeitet in einer Grundschule an einem Arbeitsblatt. Foto: dpa/Sven Hoppe

Berlin Bayern und Baden-Württemberg verlassen den Nationalen Bildungsrat, der mehr Vergleichbarkeit und Transparenz in der Bildung herstellen sollte. Was hinter dem Schritt der Süd-Länder steckt – und was daraus folgt.