Nationaler Aktionsplan Integration : Deutschland bekennt sich als Einwanderungsland

Ein Asylbewerber aus Somalia, der zuvor als Schweißer ausgebildet wurde, arbeitet in einer Firma an einem Stahlsegment. (Archivbild). Foto: dpa/Patrick Pleul

Berlin Integration soll künftig schon im Heimatland der Zuwanderer beginnen. Die Bundesregierung will vor Ort ein realistisches Bild von Deutschland vermitteln und den Spracherwerb fördern. Das alles steht im Nationalen Aktionsplan Integration.

Im Nationalen Aktionsplan Integration, dessen erster Teil am Mittwoch das Kabinett passieren soll, betont die Bundesregierung, dass Deutschland ein Einwanderungsland sei. Die Bundesregierung habe „einen Paradigmenwechsel vollzogen und sich dazu bekannt, dass Deutschland auf die Einwanderung von ausländischen Fachkräften angewiesen ist und diese eine Bereicherung für unser Land darstellen“, heißt es in dem Papier, das unserer Redaktion vorliegt.

Dem Aktionsplan zufolge will die Bundesregierung die Integration schon in den Heimatländern der Zuwanderer beginnen lassen. „Wir wollen bereits vor der Einwanderung die Weichen auf Integration stellen. Damit knüpfen wir an die Erfahrungen klassischer Einwanderungsländer an. Und wir fördern eine sichere, geordnete und reguläre Migration in unser Land“, sagte die Integrationsbeauftragte der Bundesregierung, Annette Widmann-Mauz (CDU), unserer Redaktion. Konkret geht es um das Vermitteln realistischer Erwartungen an Deutschland, Spracherwerb und gezielte Bildungs angebote.