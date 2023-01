Silvester-Randale Faeser sieht „große Probleme“ mit Gewaltbereitschaft mancher Migranten

Faesers Ministerium kündigte eine detaillierte Bilanz zu den Vorgängen der Silvesternacht an – und zur Nationalität der Tatverdächtigen. Die Innenministerin mahnte ein hartes Vorgehen des Rechtsstaats an. „Wir müssen gewaltbereiten Integrationsverweigerern in unseren Städten klar die Grenzen aufzeigen: mit harter Hand und klarer Sprache - aber ohne rassistische Ressentiments zu schüren.“