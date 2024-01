Medienbericht Faeser kündigt weitere Migrationsabkommen mit Asyl-Herkunftsländern an

Faeser kündigte auch eine Aufhebung der Kontrollen an den deutschen Grenzen vor allem im Osten an, sobald die europäische Asylreform wirke. „Wenn der Schutz der EU-Außengrenzen funktioniert (...) dann brauchen wir die derzeitigen Kontrollen an den Binnengrenzen nicht mehr, auch nicht nach Österreich, sagte die SPD-Politikerin.