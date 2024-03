Mehr Einsatzmöglichkeiten Faeser verteidigt Bezahlkarte für Flüchtlinge

„Die Geflüchteten können mit der Karte genau so Lebensmittel und andere wichtige Dinge einkaufen wie mit Bargeld“, sagte Faeser der „Welt am Sonntag“ in Berlin. „Den Behörden spart die Karte Bürokratie. Und sie verhindert, dass Geld an Schleuser geht.“ Derweil appellierte der Deutsche Städtetag an die Bundesländer, gemeinsame Regelungen für die Bezahlkarte zu finden.