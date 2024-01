Rechtsextremismusvorwürfe Faeser – Ausschluss der AfD von Parteienfinanzierung prüfen

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte die rechtsextreme Partei Die Heimat – früher NPD – für sechs Jahre von der staatlichen Finanzierung ausgeschlossen. Dadurch entfällt auch die steuerliche Begünstigung der Partei und von Spenden an sie, wie das Gericht entschied. In der Politik ist nach der Entscheidung eine Diskussion gestartet, ob das Urteil eine Blaupause für den Umgang mit der AfD sein kann.