In Debatte um Nahostkonflikt Vertreter von Muslimen wünschen sich mehr Differenzierung

Vertreter von Muslimen in Deutschland haben in der Debatte um den Gaza-Krieg für mehr Differenzierung geworben und eine Stigmatisierung muslimischer Menschen kritisiert. „Wer genau hinschaut, sieht: Die allermeisten Menschen fordern das Ende der Gewalt und Frieden – auf beiden Seiten. Die mediale und politische Thematisierung hingegen zielt an diesem Konsens vorbei“, teilte der Koordinationsrat der Muslime, die Dachorganisation der größten islamischen Organisationen hierzulande, am Dienstag mit.