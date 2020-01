Nahost-Konflikt : Bundeswehr startet wieder Überwachungsflüge über Syrien

Amman/Al-Asrak Während die Bundeswehr seit Samstag wieder ihre Aufklärungsjets über Syrien und dem Irak starten lässt, hat Deutschland hat den Iran vor weiteren destabilisierenden Aktionen in der Nahost-Region gewarnt.

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) sagte am Montag nach einem Treffen mit seinem jordanischen Amtskollegen Aiman Safadi in der Hauptstadt Amman: „Wir sind uns einig. Wenn der Iran deeskalieren will, dann muss er auch aufhören, in der Nachbarschaft zu zündeln“. Das gelte aktuell insbesondere auch im Irak.