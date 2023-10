Lebhafte Debatte im Bundestag zu Nahost und EU Der Klare-Kante-Kanzler und seine Unschärfen

Aufgeregte Zwischenrufe lassen Merz spontan zu einer dringlichen Warnung ausholen. In einem SPD-internen „Liebe-Freunde-Brief“ sei nicht die Rede von Zusammenarbeit, werde stattdessen unterstellt, dass die Union sich auf die AfD zubewege. Wenn die SPD mit der Diffamierung so weitermache, würden die Wähler „spätestens in zwei Jahren“ eine Antwort geben. Dann werde es um die Formel 14 plus 14 plus 4 gehen, also die aktuellen Werte in Umfragen für SPD, Grüne und FDP. „Das können Sie haben“, ruft Merz. Offenbar sei der SPD „das Überleben ihrer streitenden Koalition wichtiger als das Wohl des Landes und die Zusammenarbeit der demokratischen Fraktionen“. Damit sind die Grenzen der Zusammenarbeit mit Scholz von Merz eng gezogen.