„Compact“-Nachfolge Verfassungsschutz prüft „Näncy“-Magazin – benannt nach der Innenministerin

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hatte am 16. Juli den Verlag hinter „Compact“ und weitere verbundene Unternehmen auf Grundlage des Vereinsrechts verboten. Das in Anspielung auf Faeser „Näncy“ betitelte Magazin wird weiterhin maßgeblich von „Compact“-Herausgeber Jürgen Elsässer bestimmt. Nach eigenen Angaben enthält es vor allem Inhalte, die für die August-Ausgabe von „Compact“ vorgesehen waren. „Compact“ geht derzeit juristisch gegen das Verbot vor, zuständig ist das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig.