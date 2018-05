Nächster Abschiebeflug nach Afghanistan für Dienstag geplant

Berlin/Kabul Trotz der sich weiter verschlechternden Sicherheitssituation in Afghanistan wollen Bund und Länder erneut abgelehnte Asylbewerber nach Kabul abschieben. Der nächste Flug ist für kommenden Dienstag geplant.

Das bestätigten am Freitag Flüchtlingsaktivisten in Deutschland und Regierungsquellen in Afghanistan. Der Flug solle am Dienstag um 19.15 Uhr am Flughafen Frankfurt am Main starten, sagte eine Mitarbeiterin des Bayerischen Flüchtlingsrates. Ein Mitarbeiter des Flüchtlingsministeriums in Kabul wusste von der für Mittwochmorgen geplanten Ankunft.