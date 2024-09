Zum Tode von Wolfgang Gerhardt Ein Mann der leisen Töne

„Ich habe eine Kultur des Zurücknehmens“, hat sich Wolfgang Gerhardt, der am Freitag in Wiesbaden im Alter von 80 Jahren gestorben ist, einmal selbst charakterisiert, und diese Eigenschaft brachte er mit in das Amt des Parteivorsitzenden, das er 1995 als Nachfolger des glücklosen Klaus Kinkel angetreten hatte und das er bis 2001 ausübte. Der studierte Erziehungswissenschaftler präsentierte sich als wirtschaftsliberal und konsensorientiert. Doch unter seiner Ägide dümpelten die Liberalen auf Bundesebene wenig oberhalb von sechs Prozent, während die FDP-Länderchefs in Schleswig-Holstein, Wolfgang Kubicki, und in Nordrhein-Westfalen, Jürgen Möllemann, den Wiedereinzug in die jeweiligen Landtage geschafft hatten.