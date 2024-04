Ingesamt rund 118 Milliarden Euro Wertschöpfung Klimafreundliche Mobilität wird zum Wirtschaftsfaktor

Eine klimaschonendere Mobilität ist nicht nur für die Umwelt gut, sondern auch für die deutsche Wirtschaft. Das ist die Kernaussage einer Studie, die das Bündnis nachhaltige Mobilitätswirtschaft am Montag in Berlin vorgestellt hat. Wie die Erhebung im Auftrag des Verbändezusammenschlusses zeigt, gehen 117,6 Milliarden Euro der erbrachten Wertschöpfung in Deutschland auf Geschäfte dieses Sektors zurück.