Neuer Fraktionsvorstand der Linken : Neuer Machtkampf nach dem Machtwechsel

Berlin Die Linke könnte die Chance nutzen, mit Amira Mohamed Ali als Nachfolgerin von Sahra Wagenknecht einen Neuanfang zu machen. Es sei denn, sie will sich weiter zersplittern.

Sahra Wagenknecht ist nicht mehr die Nummer eins der Linken im Bundestag, die Partei verliert damit ihre populärste Politikerin an der Spitze. Aber die 50-Jährige will weiter als Abgeordnete arbeiten, öffentlich auftreten und in Talkshows für Positionen kämpfen. Nur, mehr auf eigene Rechnung. Das entspricht ohnehin mehr ihrem Wesen. Die Frau mit der überragenden Fähigkeit zur Analyse, zur harten Kritik und zur freien Rede zieht das Alleinsein der Gemeinschaft vor. Den Zwang zum Kompromiss, dem Fraktionsvorsitzende ebenso unterliegen wie dem Anspruch der Führung, hat sie schwer ausgehalten, Anfeindungen haben sie krank gemacht, sagt sie. Deshalb gab sie das Amt auf. Und womöglich auch, weil ihre mit Ehemann Oskar Lafontaine gegründete Sammlungsbewegung „Aufstehen“ nicht in Gang kam.