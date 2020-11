Friedrich Merz

Der ehemalige CDU-Fraktionsvorsitzende Friedrich Merz hat sich schon beim Bundesparteitag 2018 für die Nachfolge von Kanzlerin Angela Merkel an der Parteispitze beworben. Damals ging der Parteivorsitz allerdings an Annegret Kramp-Karrenbauer. Die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur der Union wolle er im Falle seiner Wahl an die Parteispitze gemeinsam mit der CSU kurz nach dem Parteitag treffen.