Nachfolger für Richard Grenell : Ex-Offizier Macgregor soll neuer US-Botschafter in Berlin werden

Ex-Offizier Macgregor soll neuer US-Botschafter in Berlin werden

Washington Der frühere US-Armeeoffizier Douglas Macgregor soll neuer Botschafter der Vereinigten Staaten in Deutschland werden, das teilte das Weiße Haus am Montag mit. Er folgt damit auf Richard Grenell.

Präsident Donald Trump will den pensionierten Oberst Douglas Macgregor als Nachfolger für Richard Grenell nominieren, wie das Weiße Haus am Montag mitteilte. Grenell, ein Vertrauter des Präsidenten, war Anfang Juni von dem Posten in Berlin zurückgetreten.