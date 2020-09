Nach Warntag-Fiasko : Seehofer kündigt Neuaufstellung des Bundesamts für Bevölkerungsschutz an

Berlin Der Warntag am Donnerstag lief alles andere als perfekt. Teilweise kamen Warnungen beim Probealarm zu spät. Bundesinnenminister Horst Seehofer will die Konsequenzen daraus zur Chefsache machen.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat eine grundlegende Neuaufstellung des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn angekündigt. Nach dem Fiasko beim bundesweiten Warntag am Donnerstag und dem dabei zu spät verbreiteten Probealarm kündigte Seehofer am Freitag in Berlin Konsequenzen an. „Die Verantwortung liegt beim BBK“, sagte der Bundesinnenminister bei einer Pressekonferenz mit dem Vizepräsident der EU-Kommission, Margaritis Schinas, zur Lage im Flüchtlingslager Moria auf der griechischen Insel Lesbos. Das BBK habe ja schon in den vergangenen Monaten im Kampf gegen die Corona-Pandemie „Aufmerksamkeit ausgelöst“. Seehofer über die Arbeitsweise im BBK: „Sie können davon ausgehen, dass sich da in jeder Richtung Grundsätzliches ändern wird. Wir müssen das völlig neu ordnen dort. Und da kümmere ich mich persönlich drum.“