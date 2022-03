Nach der vierten Tarifrunde : Weiter keine Einigung mit Sicherheitspersonal der Flughäfen

Berlin Die Gewerkschaft Verdi und der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDSL) haben seit Mittwoch in der vierten Tarifrunde um eine Lösung gerungen. Die Verhandlungen werden bald fortgeführt.

Im Streit um höhere Gehälter für die 25.000 Sicherheitskräfte an deutschen Verkehrsflughäfen ist auch in der vierten Tarifverhandlungsrunde keine Einigung erzielt worden. Nach den Warnstreiks auf mehreren Flughäfen in dieser Woche hätten „die Arbeitgeber den Termin nicht genutzt, um ein verhandlungsfähiges Angebot vorzulegen, das die Preisentwicklung aufgreift und die Reallöhne sichert", erklärte der Verhandlungsführer der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi), Wolfgang Pieper, am Freitag.