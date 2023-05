Nach Warnstreik-Absage Keine Einschränkungen mehr im Bahnverkehr

Nachdem sich der bundeseigene Konzern und die Gewerkschaft unter Vermittlung des Arbeitsgerichts Frankfurt in einem der Knackpunkte auf einen Vergleich geeinigt hatten, sagte die EVG den Arbeitskampf am Samstag ab. Die Bahn musste daraufhin den Schienenverkehr kurzfristig neu organisieren. Am Montag war es deshalb noch zu kleineren Einschränkungen im Fernverkehr gekommen.