Nach Attentant auf Donald Trump Wie werden Politiker in Deutschland im Wahlkampf geschützt?

Kurz nach dem Anschlag auf den ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump bei einer Wahlkampfveranstaltung in Pennsylvania sind aus Washington Rufe nach einer Aufarbeitung laut geworden. Im Fokus steht dabei die Rolle des Secret Service, der den republikanischen Kandidaten hätte schützen sollen, doch die Attacke nicht verhindern konnte. Die Sicherheit von Politikern ist aber auch in Deutschland immer wieder Thema, das Attentat in den USA heizt diese Debatte hierzulande ebenfalls an. Wie werden Politiker hier geschützt und wirkt sich das US-Attentat auf die Gefährdungsbeurteilung deutscher Behörden in den anstehenden Landtagswahlkämpfen aus? Ein Überblick.