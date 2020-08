Nach Thunberg-Treffen : Erderwärmung für Merkel „globale Herausforderung“

Berlin Zentrales Thema des Treffens waren die klimapolitischen Schwerpunkte in Deutschlands EU-Ratspräsidentschaft. Wie Regierungssprecher Seibert mitteilte, sei sich die Kanzlerin mit den Klimaschützern in vielen Punkten einig.

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat nach ihrem Treffen mit der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg die Bekämpfung der Erderwärmung als globale Herausforderung bezeichnet. Beide Seiten seien sich in diesem Zusammenhang einig gewesen, dass den Industriestaaten bei der Bewältigung dieser Aufgabe eine besondere Verantwortung zukomme, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Donnerstag nach dem Treffen in Berlin mit. Basis dafür sei die konsequente Umsetzung des Pariser Klimaabkommens.