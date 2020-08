Nach Test-Pannen : Söder rutscht in Beliebtheits-Skala deutlich ab

Söder rutscht in Beliebtheits-Skala deutlich ab

Berlin Gemeinsam mit Kanzlerin Angela Merkel liegt der bayerische Ministerpräsident laut einer Insa-Umfrage im Ranking der Spitzenpolitiker weiter vorn. Der Vorsprung schmilzt allerdings.

Nach den Coronatest-Pannen in Bayern hat Ministerpräsident Markus Söder (CSU) bei den Bürgern bundesweit an Gunst verloren. Das berichtet das Nachrichtenmagazin „Focus“ unter Berufung auf eine Umfrage des Instituts Insa. Danach erreicht der auch als möglicher Unionskanzlerkandidat gehandelte Söder in dieser Woche einen Zustimmungswert von 149 bei 300 möglichen Punkten - ein Minus von zehn Punkten im Vergleich zur Vorwoche.