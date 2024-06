Nach Sylt-Eklat Rassistische Parolen zu „L'amour toujours“ in Magdeburger Straßenbahn

Das rassistische Gegröle junger Party-Gäste in einer Sylter Bar haben viele Menschen noch im Ohr: In einer Magdeburger Straßenbahn soll es am Freitag einen ähnlichen Vorfall gegeben haben. Mehrere Personen hätten das Lied „L'amour toujours“ abgespielt und dazu „Deutschland den Deutschen, Ausländer raus“ gesungen - und zwar in Anwesenheit von Menschen mit augenscheinlichem Migrationshintergrund, teilte die Polizei in Magdeburg mit.