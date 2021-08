Nach Stuttgarter Krawallnacht : Jeder zweite Verdächtige wiedererkannt

Im vergangenen Sommer kam es in Stuttgart zu Ausschreitungen. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Stuttgart Im Sommer vergangenen Jahres kam es zu Ausschreitungen in der Stuttgarter Innenstadt. Fast die Hälfte der Verdächtigen wurde schon von sogenannten Super-Recognisern erkannt. Wie diese Beamten arbeiten.

Nach der Stuttgarter Krawallnacht im Sommer des vergangenen Jahres ist etwa jeder Zweite der bislang rund 140 Tatverdächtigen von sogenannten Super-Recognisern der Polizei wiedererkannt worden. Diese Beamten und Ermittler haben die besondere Fähigkeit, Gesichter nicht vergessen oder Menschen auf noch so verschwommenen Fotos wiedererkennen zu können. So können sie Gesichter von Verdächtigen nicht nur auf Bildern identifizieren, sondern auch in Menschenmassen besonders gut herausfiltern.