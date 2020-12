Gesetzesverschärfung : Nach Sturm auf den Reichstag ruft die Union nach einer Bannmeile

Berlin Auch die Grünen wollen angesichts der Aufrufe und Drohungen im Netz einen effektiveren Schutz des Bundestages prüfen. Doch bei SPD, AfD, FDP und Linken überwiegt die Skepsis. Bauliche Verbesserungen gibt es erst im Jahr 2025.

Die Bilder von gewaltbereiten Demonstranten, die mit Kriegsflagge im Sommer das Reichstagsgebäude stürmen wollten, sind um die Welt gegangen. Und auch im Herbst gab es im Umfeld der Proteste gegen das Infektionsschutzgesetz im Netz Aufrufe zum Sturm auf den Bundestag. Doch der ist in Berlin geringer geschützt als in Bonn. Vor dem Umzug war nahezu das gesamte Parlaments- und Regierungsviertel am Rhein als Bannmeile deklariert, in deren Bereich Demonstrationen nur ausnahmsweise genehmigt werden konnten. Nach dem Umzug sind die Verfassungsorgane an der Spree lediglich in einem „befriedeten Bereich“ untergebracht. Die Union fordert, den alten Status wiederherzustellen.