Nach Störaktionen Debatte über mehr Sicherheit an deutschen Flughäfen

Mit einer Klebeaktion auf den Landebahnen hatten am Donnerstagmorgen Klima-Demonstranten den Betrieb am Frankfurter Flughafen für Stunden lahmgelegt. Sieben Aktivisten drangen laut Bundespolizei auf das eingezäunte Gelände vor. Am Tag davor, also am Mittwoch, hatten Demonstranten bereits für etwa drei Stunden den Flugverkehr auf dem Flughafen Köln/Bonn blockiert. „Diese Aktionen sind gefährlich, dumm und kriminell“, sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD). Wer Landebahnen blockiere, riskiere sein eigenes Leben, gefährde andere Menschen und schade allen Reisenden. „Diese Taten müssen strenger geahndet werden“, sagte Faeser.