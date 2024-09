Ein offener Brief und seine Folgen Die Fördergeld-Affäre um Ministerin Stark-Watzinger schwelt weiter

Am Anfang stand ein offener Brief zu propalästinensischen Protesten: Im Mai wurde an der Freien Universität (FU) Berlin ein Protestcamp geräumt. Daraufhin unterzeichneten mehr als 100 Professoren und Dozenten verschiedener Hochschulen den offenen Brief, in dem sie den Polizeieinsatz kritisierten und auf die Grundrechte der Betroffenen verwiesen. In Bedrängnis geriet die Stark-Watzinger einige Wochen später, als die ARD interne Ministeriums-E-Mails veröffentlichte, in denen die Frage aufgeworfen wurde, ob das Ministerium als Konsequenz aus dem offenen Brief Fördermittel streichen könnte. Das sorgte für heftige Kritik und Rücktrittsforderungen an die Ministerin, der vorgeworfen wurde, in die Wissenschaftsfreiheit einzugreifen. Stark-Watzinger will indes von einem Prüfauftrag bezüglich von Fördermitteln nichts gewusst haben - und entließ ihre Staatssekretärin Sabine Döring, der sie die Verantwortung zuwies.