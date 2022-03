Emotionaler Appell des ukrainischen Präsidenten : Twitter-Nutzer schämen sich für Deutschland

Berlin Der ukrainische Präsident Selenskyj hat sich per Videoschalte an die Abgeordneten des deutschen Bundestags gewandt. Dabei fand er deutliche Worte und sparte nicht mit Kritik. So haben Twitter-Nutzer auf die Rede reagiert.

In seiner Rede rief Selenskyj Deutschland zu mehr Unterstützung für die Ukraine auf. Außerdem übte er Kritik an Deutschlands Russland-Politik. Deutschland habe nicht genug getan, um den Krieg zu verhindern und habe mit Nord Stream 2 an der Errichtung einer „Mauer“ mitgewirkt.

Tagesordnung statt Debatte

Nutzer und Nutzerinnen der Plattform Twitter kritisieren insbesondere die fehlende Debatte nach der Rede Selenskyjs. Vize-Bundestagspräsidentin Katrin Göring-Eckardt (Grüne) war nach der Rede ohne Pause zur Tagesordnung übergegangen und gratulierte Abgeordneten zum Geburtstag. Die Twitter-User sind größtenteils empört, nennen das Verhalten des Bundestages eine „Schande“, halten es für „schwer verständlich“. Auch, dass Bundeskanzler Scholz, der vom ukrainischen Präsidenten direkt angesprochen wurde, schwieg, stößt einigen Nutzern übel auf. Eine Regierungserklärung von Scholz blieb aus.

Twitter Nutzer teilen die Kritik Selenskyjs

Vor allem aber gibt es Zuspruch für Selenskyj und seine Kritik an der deutschen Politik. Besonders wird seine Rhetorik gelobt, manche haben für die Ansprache des ukrainischen Präsidenten zum ersten Mal den Bundestag live mitverfolgt. Anderen Nutzern wurde durch Selenskyjs Rede die Verantwortung und fehlende Haltung Deutschlands in diesem Krieg bewusst. Ein Nutzer schreibt: „Es beschämt so sehr, dass wir Russland so lange wirtschaftlich gestützt haben und heute noch bremsen und zögern, was Hilfen betrifft. Man spürt die Verbitterung - uns gegenüber - das bleibt hängen.“ Viele Nutzer und Nutzerinnen sind ähnlich wie Selenskyj der Meinung, dass Deutschland mehr tun muss, um der Ukraine in diesen Zeiten zu helfen. Es gibt allerdings auch andere Stimmen, die den ukrainischen Präsidenten als „Kriegstreiber“ sehen und sich vor einem dritten Weltkrieg fürchten.

(leom/mzu)