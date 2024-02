Nach Kanzler-Auftritt Union sauer – Scholz „hat den ganzen Tisch zersägt“

Es waren heftige Attacken, die Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gegen Oppositionsführer Friedrich Merz (CDU) bei der Generaldebatte im Bundestag am Mittwoch gefahren hat. „Mimose“, ein Mann mit „Glaskinn“, „Feigheit“ und „Hasenfüßigkeit“ warf Scholz Merz vor. Der wiederum erwähnte in seiner Rede den Kanzler mit keinem Wort. Die Attacken auf den Unions-Fraktionschef wirken nun nach - der Unmut darüber ist groß in der Union. Manch einer spricht hinter den Kulissen sogar von „Entgleisungen“ des Kanzlers.