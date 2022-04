Nach Rückruf wegen Salmonellen : Edeka stichelt mit Werbung gegen Ferrero

Nach einer Rückruf-Aktion des Schokoladenherstellers Ferrero provoziert Edeka in einer Werbung auf Facebook. Foto: dpa/Laurie Dieffembacq

Düsseldorf Der Süßwaren-Hersteller Ferrero musste vergangene Woche Kinder-Produkte wegen Salmonellen-Gefahr zurückrufen. Nun nutzt die Supermarkt-Kette die Rückruf-Aktion und provoziert mit hämischer Werbung.

Es war ein großer Schock für alle Fans von Schokobons oder Kinderriegeln: Wegen Verdacht auf Salmonellen musste der Schokoladen-Hersteller Ferrero eine große Rückruf-Aktion starten. Edeka nutzt diesen Fehler nun aus und macht Werbung in eigener Sache. Mit einem Slogan, der provokativer nicht sein könnte, bewirbt die Supermarkt-Kette ihre eigene, günstigere Alternative zu „Schokobons“. Die Reaktionen der Kunden sind zwiegespalten.

So schreibt Edeka auf seiner offiziellen Facebook-Seite: „Unsere Schokolade ist bedenkenlos lecker und wunderbar günstig!“ und postet dazu ein Foto der hauseigenen Schokoladenbonbons. Darüber ist zudem folgender Schriftzug zu lesen: „Garantiert ohne Überraschung!“, womit sich Edeka auf Kinder „Überraschungseier“ bezieht, die zuerst wegen Salmonellen-Gefahr zurückgerufen wurden.

Viele Facebook-User halten die Edeka-Aktion - den Fehler von Ferrero auszunutzen und selbst Werbung für Produkte der Eigenmarke „Gut & Günstig“ zu machen - für eine gelungene Idee. So freute sich eine Nutzerin: „Egg-cellentes Marketing!“ und auch eine andere Userin lobt die Werbung der Supermarkt-Kette: „Edeka hat einfach eine geniale Marketingabteilung“.

Aber die Aktion kommt längst nicht bei allen Nutzern gut an, viele kritisieren die Provokation seitens Edeka und bezeichnen sie als geschmacklos. „Schadenfreude tut selten gut“, so eines der vielen negativen Kommentare der Facebook-Nutzer. „So etwas kann immer mal passieren! Aber darauf jetzt so einen Werbeslogan setzen, geht gar nicht.“, gab eine andere Nutzerin zu verstehen.