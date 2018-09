Nach Rauswurf von Abgeordneter : Thüringens Landtag bekommt ein Stillzimmer

Erfurt Eine Abgeordnete ist mit ihrem Baby zu einer Sitzung im Landtag erschienen und wurde rausgeworfen. Das sorgte für viel Kritik, nun wird der Landtag mit einem Stillzimmer ausgestattet.

Die bei Angestellten übliche Elternzeit gibt es für Abgeordnete nicht. Bisher gab es auch keine Kinderbetreuung im Erfurter Landtag. Henfling zeigte sich über die Reaktion enttäuscht. Sie könne sich dabei weder auf Mutterschutz berufen noch dürfe sie Elternzeit nehmen. „Ich will also lediglich mein Recht und meine Pflicht wahrnehmen und zumindest an den Abstimmungen des Landtages teilnehmen“, erklärte sie.

Für das September-Plenum werde ein provisorisches Stillzimmer in einem nicht genutzten Raum neben dem Sitzungssaal eingerichtet, sagte ein Sprecher von Landtagspräsident Christian Carius am Dienstag in Erfurt. Von der November-Sitzung des Landtags an soll es ein dauerhaftes Stillzimmer im ersten Obergeschoss geben. Zuvor berichtete die „Thüringer Allgemeine“ über die Pläne. Die Landtagsfraktion der Grünen hat zu dem Fall dem Verfassungsgericht in Weimar einen Eilantrag vorgelegt. Damit will sie erreichen, dass die Abgeordnete mit ihrem sechs Wochen alten Kind ihr Mandat wahrnehmen und zu den Landtagssitzungen und Abstimmungen kommen kann.