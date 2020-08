Nach AfD-Rauswurf : Kalbitz kämpft um Fraktionsvorsitz und wird von Gauland unterstützt

Andreas Kalbitz, damaliger AfD-Fraktionsvorsitzender im Brandenburger Landtag, sitzt während einer mündlichen Verhandlung des AfD-Bundesschiedsgerichts an seinem Platz. Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Potsdam Sein Amt als brandenburgischer Parteivorsitzender ist Andreas Kalbitz los, aber Fraktionschef im Landtag will er bleiben. Zur entscheidenden Sondersitzung der Fraktion begleitet ihn sein politischer Ziehvater.

Nach dem Rauswurf des ehemaligen AfD-Landeschefs Andreas Kalbitz aus der Partei hat die brandenburgische Landtagsfraktion über dessen Fraktionsvorsitz beraten. Über Ergebnisse wurde zunächst nichts bekannt. „Hier wird diskutiert, keine Richtung erkennbar“, verlautete am Dienstagmittag aus Teilnehmerkreisen.

Kalbitz will gegen den Willen von Bundesparteichef Jörg Meuthen auch als Parteiloser AfD-Fraktionsvorsitzender im Brandenburger Landtag bleiben. Zu der entscheidenden Sondersitzung wurde Kalbitz vom Ehrenvorsitzenden und Chef der Bundestagsfraktion, Alexander Gauland, begleitet. Kalbitz hatte nach Gaulands Wechsel in den Bundestag 2017 dessen Spitzenämter in Brandenburg übernommen.