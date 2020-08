Nach Protesten in Berlin : Streit um künftige Corona-Demos

Teilnehmer einer Kundgebung gegen die Corona-Beschränkungen hielten sich in Berlin dicht gedrängt auf der Straße des 17. Juni auf. Foto: dpa/Christoph Soeder

Berlin Die Gewerkschaft der Polizei verteidigt ihre Strategie der Deesakalation vom Wochenende. Politiker fordern ein härteres Vorgehen gegen Demonstranten, die gegen Corona-Auflagen verstoßen.

Die massenhaften Verstöße gegen Corona-Auflagen bei einer Demonstration am Wochenende in Berlin hat eine Debatte über Versammlungsfreiheit in Pandemie-Zeiten ausgelöst. Auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier schaltete sich ein und appellierte an den Gemeinschaftssinn. „Die Verantwortungslosigkeit einiger Weniger ist ein Risiko für uns alle“, erklärte das Staatsoberhaupt in einer Video-Botschaft.

Am Wochenende waren nach Schätzung der Polizei 20.000 Menschen in Berlin auf der Straße. Sie protestierten unter anderem gegen die Vorgaben zum Schutz vor dem Virus. Die meisten von ihnen trugen keine Masken und hielten auch keinen Abstand ein. Am Abend wurde die Demonstration deshalb aufgelöst. Teilweise gab es Kritik, die Polizei hätte bereits früher eingreifen müssen.

Der stellvertretende Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei, Jörg Radek, verteidigte hingegen das Vorgehen der Polizei „Kritik, die Polizei hätte in Berlin früher eingreifen müssen, ist unangebracht und oberlehrerhaft“, sagte Radek unserer Redaktion. Er betonte auch, die Versammlungsfreiheit müsse gewährleistet bleiben. „Dennoch: Für künftige Fälle sehe ich die genehmigenden Behörden stärker in Pflicht. Sie müssen die Teilnehmerzahlen genau im Auge haben und auch beachten, welche Klientel zu so einer Demonstration kommt und ob die Versammlungsleitung willens und in der Lage ist, die Auflagen für die Demonstration auch zu beachten.“