Nach Protest von Schützen : Koalition bessert beim Waffenrecht nach

Berlin Die Umsetzung der europäischen Feuerwaffenrichtlinie in deutsches Recht soll eigentlich noch in diesem Jahr über die Bühne gehen. Doch das wird knapp. SPD und Union haben nach der ersten Lesung der Waffenrechtsänderung im Bundestag noch einmal verhandelt.

Die geplante Reform des Waffenrechts soll Jägern, Sportschützen und Waffensammlern nun doch nicht so strenge Regeln auferlegen wie ursprünglich geplant. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Koalitionskreisen erfuhr, haben sich Union und SPD am Freitag aber darauf geeinigt, an der im Regierungsentwurf vorgesehenen Überprüfung der Waffenbesitzer durch den Verfassungsschutz festzuhalten.

In dieser Frage steht auch die Union voll hinter den Plänen von Seehofer und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD), die nach dem rechtsextremistischen Terroranschlag in Halle die Notwendigkeit einer solchen Regelung betont hatten. Ein schwer bewaffneter Antisemit hatte am 9. Oktober versucht, sich Zugang zu einer vollbesetzen Synagoge zu verschaffen. Als ihm dies misslang, tötete Stephan B. vor dem jüdischen Gotteshaus eine Frau und später einen Mann in einem Döner-Imbiss. Der Attentäter hatte keinen Waffenschein. Seine Schusswaffen hatte er selbst gebaut und illegal über das Internet erworben.