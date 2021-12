Kretschmer fordert Telegram-Regulierung : „Wer dort über Monate oder sogar Jahre nur Lügen hört, wird die Wahrheit nicht mehr erkennen“

Dresden Der sächsische Ministerpräsident war zuletzt Opfer von Morddrohungen geworden, die überwiegend über den Kommunikationsdienst geäußert wurden. Im Gegensatz zu Twitter und Facebook sehe man dort laut Kretschmer keine Bemühungen, Grundregeln einzuhalten.

Kretschmer war zuletzt Opfer von Morddrohungen bei Telegram und bei realen Treffen geworden. Entsprechende Recherchen des ZDF-Magazins „Frontal“ hatten am Mittwoch zu einer Razzia mit 140 Beamten in mehreren Wohnungen in Dresden sowie Heidenau (Sächsische Schweiz) geführt. Dabei waren auch drei Armbrüste, Waffen und Waffenteile gefunden sowie Handys, Computer und Speichermedien sichergestellt worden.