Nach Maskenaffäre : CDU-Sozialflügel ist für schärfere Transparenzregeln für Abgeordnete

Stuttgart Die Christlich-Demokratische Arbeitnehmerschaft fordert ihre Partei auf, Nebeneinkünfte und Beteiligungen von Abgeordneten zukünftig offenzulegen. Zuvor hatte die CSU angekündigt, Konsequenzen aus der sogenannten Maskenaffäre zu ziehen.

Der CDU-Sozialflügel hat die eigene Partei aufgefordert, dem Beispiel der CSU zu folgen und die Transparenzregeln für alle Mandatsträger zu verschärfen. „Die CDU benötigt einen Verhaltenskodex, um Interessenkonflikte wie bei der Maskenaffäre und der Aserbaidschan-Connection in Zukunft zu verhindern“, sagte Christian Bäumler, Vize-Vorsitzender der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft. Er warnte, der CDU könne es sonst genau so ergehen wie der italienischen Schwesterpartei: „Die CDU muss aufpassen, dass sie nicht das Schicksal der Democrazia Cristiana erleidet, die an Korruption zugrunde ging.“