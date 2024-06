Nach tödlichem Attentat in Mannheim Niedersachsen will weitreichendes Messerverbot in Deutschland

„Die in den vergangenen Jahren bundesweit, aber auch in Niedersachsen stark gestiegene Zahl der Messerangriffe ist hochgefährlich und wirkt sich verheerend auf das Sicherheitsempfinden der Bürgerinnen und Bürger aus“, sagte Behrens unserer Redaktion. Die feige und mörderische Attacke auf einen Polizisten in Mannheim sei hier leider nur die besonders schreckliche Spitze des Eisbergs. „Diese Entwicklung können und werden wir nicht einfach schulterzuckend hinnehmen“, sagte Behrens. Man sei mit niedersächsischen Kommunen im Gespräch über die Einrichtung und Ausweitung von Waffenverbotszonen, so Behrens.