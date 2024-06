Kampf gegen Finanzkriminalität Nach langer Hängepartie soll Anti-Geldwäsche-Gesetz jetzt kommen

Mit dem neuen Gesetz soll unter anderem eine neue Behörde aufgebaut werden, die dem Bundesfinanzministerium untersteht. Dieses neue Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität (BBF) mit Sitz in Frankfurt am Main soll Analyse, strafrechtliche Ermittlungen und Aufsicht unter einem Dach koordinieren. So soll etwa ein Ermittlungszentrum Geldwäsche entstehen, das in bedeutsamen, internationalen Fälle von Geldwäsche mit Deutschlandbezug tätig wird.