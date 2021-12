Nach Kritik der Opposition : Lindner verteidigt Nachtragshaushalt für die Wirtschaft

Berlin Bundesfinanzminister Christian Lindner hat den geplanten Nachtragshaushalt als notwendige Unterstützung für die Konjunktur verteidigt. AfD und Union hatten der Ampel-Koalition zuvor Tricksereien vorgeworfen.

„Nicht nur die Menschen benötigen einen Booster, auch die wirtschaftliche Entwicklung“, sagte er am Donnerstag in der ersten Bundestagsdebatte über den Nachtragsetat. Union und AfD warfen der Ampel-Koalition vor, sich mit Tricksereien an den grundgesetzlichen Vorgaben der Schuldenbremse vorbei zusätzliches Geld zu beschaffen.