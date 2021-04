"Hinreichender Anlass" gegeben : Hamburger Verwaltungsgericht billigt nächtliche Ausgangssperre

Hamburg Seit Karfreitag dürfen Bewohnerinnen und Bewohner der Hansestadt nachts nur noch aus triftigen Gründen unterwegs sein. Gegen die Maßnahme gibt es Klagen, sie wurde nun jedoch in einem ersten Eilverfahren gebilligt – die Richter sehen wegen der sich zuspitzendern Corona-Lage „hinreichenden Anlass“ dazu.

Das Hamburger Verwaltungsgericht hat die seit Karfreitag in der Hansestadt geltende nächtliche Ausgangssperre in einem ersten Eilverfahren gebilligt. Es bestehe aufgrund der Zuspitzung des ohnehin bereits auf einem hohen Niveau befindlichen Corona-Pandemiegeschehens ein „hinreichender Anlass“ dazu, hieß es in dem am Dienstag veröffentlichten Beschluss des Gerichts. Es lehnte damit einen Eilantrag einer Familie mit Kind ab.