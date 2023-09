„Bin gespannt auf die Memes“ Kanzler Scholz nach Sturz mit Augenklappe unterwegs

Wegen einer bei einem Sturz zugezogenen Verletzung am Auge wird Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in nächster Zeit mit einer Augenklappe auftreten. „Wer den Schaden hat...“, schrieb Scholz am Montag auf X, vormals Twitter, und postete dazu ein Bild von sich mit der Klappe vor dem rechten Auge, unter der eine Schürfwunde zu erkennen ist. Wegen der Verletzung nach einem Sturz beim Joggen hatte der Kanzler am Wochenende Termine abgesagt. Am St. Michael-Empfang der katholischen Kirche will er am Montagabend aber teilnehmen, wie sein Sprecher Steffen Hebestreit sagte.