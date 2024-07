Einigung im Hauhsaltsstreit Die Koalition bleibt zusammen, aber Katerstimmung bei der SPD

Mützenich schlägt vielleicht auch deswegen scharfe Töne an bei einem kurzen Statement nach der Sonderfraktionssitzung. Immerhin hatten alle drei großen Strömungen seiner Fraktion das Aussetzen der Schuldenbremse gefordert. Er behalte sich dieses Instrument weiterhin vor, sagt er in die Kameras und Mikrofone. „Wenn ich es richtig gehört habe, sind ja eine Menge Kunstgriffe notwendig gewesen, um von einer Lücke von 40 Milliarden dann auf zehn Milliarden zu kommen, die jetzt offensichtlich so auskömmlich ist, dass man ohne den Überschreitungsbeschluss wird arbeiten können“, fügt er süffisant an die Adresse von Lindner hinzu. Wenn sich herausstelle, dass dies doch nicht möglich sei, dann werde man auch wieder über die Notlage diskutieren. Das könnte sich beispielsweise durch die Lage in der Ukraine oder hohe Kosten nach der Flutkatastrophe in Süddeutschland ergeben. „Wir wollten nicht die Schuldenbremse aussetzen, sondern wir wollten genau ein Instrument, was die Schuldenbremse bereithält für Zeiten, die nicht normal sind. Und die Zeiten sind nicht normal“, betont der SPD-Politiker. „Wenn einige meinen, sie müssten wegen eines Dogmas kämpfen, dann vertun sie sich“, fügt er hinzu.