Nach Anschlag von Hanau : Seehofer kündigt verstärkten Polizei-Einsatz an Karnevalstagen an

Seehofer kündigt verstärkten Polizei-Einsatz an Karnevalstagen an

Berlin Bundesinnenminister Horst Seehofer hat die Gewalttat von Hanau als rechtsterroristischen Terroranschlag bezeichnet. Die Polizeipräsenz wird in ganz Deutschland erhöht.

„Die Tat in Hanau ist eindeutig ein rassistisch motivierter Terroranschlag“, sagte er am Freitag in Berlin. „Der rassistische Hintergrund dieser Tat ist aus meiner Sicht vollkommen unbestritten und kann durch nichts relativiert werden“, sagt Seehofer. Es sei der „dritte rechtsterroristische Anschlag in wenigen Monaten.