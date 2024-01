AfD-Wähler Warum Appelle nichts nützen

Viele Demokraten haben darauf mit Appellen reagiert, gegen Rechte aufzustehen und keine Parteien wie die AfD zu wählen. Denn die ziehen offensichtlich keine Grenzen zu rechtsradikalem Denken – und Handeln. Die Aufrufe sind verständlich, und die großen Demos gegen Rechts der vergangenen Tage sind ein ermutigendes Zeichen dafür, dass viele verstehen, was auf dem Spiel steht. Allerdings sollte man sich keinen Illusionen hingeben: AfD-Sympathisanten wird man durch Appelle nicht umstimmen. Das Gegenteil dürfte der Fall sein. Gerade Protestwähler werden so zu Anti-Demokraten erklärt und dürften mit einem Jetzt-erst-recht-Gefühl ihr Kreuzchen machen. So verständlich die Sorge um die Demokratie ist, Untergangs-Rhetorik und Gut-Böse-Diskurse führen zu mehr Polarisierung. Wo das endet, kann man in den USA studieren.