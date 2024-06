Siegeszug der Rechtspopulisten Die AfD ist im Osten Volkspartei – wie konnte es so weit kommen?

Nach diesem Wahlsonntag ist endgültig klar, die AfD ist in Ostdeutschland Volkspartei. Sie ist dort stärkste Kraft bei der Europawahl und dominiert die Kommunalwahlen. Was lehrt uns das? Die AfD ist keine Protestpartei mehr, sondern gut zehn Jahre nach ihrer Gründung im Osten fest verankert. Sie kommt bei Wahlen auf Ergebnisse, die man den anderen Parteien kaum noch zutraut. Damit können die Rechtspopulisten unter der Führung von Alice Weidel und Tino Chrupalla selbstbewusst auf die Landtagswahlen im September in Sachsen, Thüringen und Brandenburg schauen. Die AfD will dort an die Macht, ein Szenario, das nicht mehr unwahrscheinlich ist.