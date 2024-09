Nach Chaos im Thüringer Landtag Debatte über AfD-Verbot nimmt an Fahrt auf

Die erste Landtagssitzung nach dem AfD-Wahlsieg in Thüringen war von Chaos und Tumulten geprägt. Beim zweiten Anlauf am vergangenen Samstag konnte sich das neue Parlament schließlich konstituieren und einen Präsidenten wählen. Nach dem Eklat in Erfurt nimmt die Debatte über ein AfD-Verbot wieder an Fahrt auf.