Nach Einigung von Union und Koalition : Bundeswehr-Aufrüstung wird laut Scholz „Sicherheit in Deutschland erhöhen“

Bundeswehr-Aufrüstung wird laut Scholz „Sicherheit in Deutschland erhöhen“

Hannover Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Übereinkunft mit der Union über die frischen Gelder für die Bundeswehr befürwortet. Das Sondervermögen der Bundeswehr von 100 Milliarden Euro sei ein „großer Schritt für unser Land“, sagte Scholz am Montag auf der Hannover Messe.

Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Verständigung mit der Union über das Bundeswehr-Sondervermögen begrüßt. „Die deutsche Bundeswehr wird gestärkt werden. Sie wird in der Lage sein, ihren Verteidigungsauftrag besser als jemals zu erfüllen, und sie wird ihren Beitrag in der Nato leisten können, damit wir uns gegen Angriffe von außen jederzeit zur Wehr setzen können“, sagte der SPD-Politiker am Montag auf der Hannover Messe. „Das wird dazu beitragen, dass die Sicherheit Deutschlands und Europas größer wird. Es ist die richtige Antwort auf die Zeitenwende, die mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine angefangen hat.“